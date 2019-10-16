Троих американских дипломатов сняли с поезда возле Северодвинска

Троих американских дипломатов сняли с поезда возле Северодвинска
Посещение города иностранцами регламентируется. Фото: Wikipedia

На поезде «Ненокса-Северодвинск» среди пассажиров было трое дипломатов США. Возле Северодвинска их сняли с маршрута.

Правоохранительные органы заподозрили, что граждане Америки нарушили правила пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Дипломатов сняли с поезда в понедельник, 14 октября.

Поскольку посещение Северодвинска иностранными гражданами регламентируется, дипломаты подозреваются в административном правонарушении п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Губернатор Архангельской области не прокомментировал ситуацию, отметив, что произошедшее — вне его компетенции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские физики рассказали, какие могут быть последствия взрыва под Северодвинском, который произошел 8 августа этого года.

дипломат новости северодвинск США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Троих американских дипломатов сняли с поезда возле Северодвинска
На «Нарве» столкнулись иномарка с автобусом, есть пострадавшие
В Петербурге Верхний Лебяжий мост отремонтировали наполовину
Власти Ленобласти недовольны проектом транспортной реформы
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом
Верховный суд России оставил пожизненный приговор участковому из Колпино
«Ласточки» по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное запустят ...
Сеть кофеен сварилась