Троих американских дипломатов сняли с поезда возле Северодвинска

На поезде «Ненокса-Северодвинск» среди пассажиров было трое дипломатов США. Возле Северодвинска их сняли с маршрута.

Правоохранительные органы заподозрили, что граждане Америки нарушили правила пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Дипломатов сняли с поезда в понедельник, 14 октября.

Поскольку посещение Северодвинска иностранными гражданами регламентируется, дипломаты подозреваются в административном правонарушении п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Губернатор Архангельской области не прокомментировал ситуацию, отметив, что произошедшее — вне его компетенции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские физики рассказали, какие могут быть последствия взрыва под Северодвинском, который произошел 8 августа этого года.