Экс-зампред жилищного комитета арестован из-за наркотиков

Бывший чиновник стал подозреваемым в конце минувшей недели.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Речь идет о бывшем заместителе главы жилищного комитета Санкт-Петербурга Акима Гашенко, которого задержали из-за подозрений в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Пока что никаких подробностей о деле не распространяется.

Говорится лишь, что свою должность Гашенко оставил 24 октября – незадолго до ареста. СМИ писали, что его задержали сотрудники ФСБ.

Напоминаем, что Аким Гашенко, занимаются пост в администрации города, занимался вопросами расселениями коммунальных квартир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя перевернувшейся на Десантников маршрутки арестовали еще на пять суток. Автомобилист привлечен к административной ответственности. Суд установил, что он нарушил общественный порядок при оформлении ДТП.