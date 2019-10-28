Медведев хочет увеличения экспорта российских судов в 10 раз

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России считает, что это должно произойти в ближайшие пару лет.

Об этом стало известно сегодня, 28 октября. Обо всем премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с заместителями. Он отметил, что уже подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Он рассчитывает, что совсем скоро экспорт российских судов увеличится в 10 раз. При этом Медведев отметил, что это не должно повлиять на внутренний рынок.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2018 году российские компании спустили на воду 32 гражданских судна. Количество тоже должно увеличится – примерно в семь раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Отрадном представили четыре новых судна. Новые судна выпущены в рамках государственной программы «квоты под киль».

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