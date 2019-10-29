Стало известно, сколько россияне потеряли из-за продовольственных контрсанкций

Стало известно, сколько россияне потеряли из-за продовольственных контрсанкций
Общие потери составили 530 млрд руб. Фото: Рixabay

Согласно исследованию, последние пять лет россияне каждый год переплачивают 445 млрд руб, или около 3 тыс. руб на человека, из-за продуктовых контрсанкций.

Экономисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) подсчитали, в среднем потери потребителей равны 3 тыс. руб. на человека в год, что составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины, сообщает «Коммерсант».

Потери потребителей оказались связаны с подорожанием ряда продуктов из санкционного списка. Кроме цен экономисты также изучили изменение потребления этих продуктов.

Общие потери составили 530 млрд руб. Расчеты проводились в ценах 2013 года.

Часть убытков скомпенсировал успех импортозамещения трех продуктов — птицы, свинины и помидоров. Рост их внутреннего производства обеспечил их удешевление и рост потребления, так что на 75 млрд руб. сумму убытков они снизили.

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела запрет на импорт продуктов в ответ на санкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 года.

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