Путин продлил продуктовое эмбарго до 2021 года

Эмбарго на продукты и сырье. Фото: Рixabay

Эмбарго на продукты и сырье. Фото: Рixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 года. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела ограничения на импорт в страну некоторых видов сельхозпродукции из США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запретом оказались мясо, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прямая линия Путина вызвала ажиотаж в соцсетях. Записи о горячей линии президента РФ просмотрели 110 млн раз. Общее число “ретвитов”, “лайков”, “репостов” и комментариев достигло почти 6 млн — для сравнения в Петербурге живет 5,3 млн.

В Интернет-СМИ появилось свыше тысячи сообщений о мероприятии.