«Нет худа без добра». В Кремле прокомментировали данные о потерях россиян от контрсанкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование экономистов о потерях россиян от продовольственных контрсанкций.
Песков отметил, что «не знаком с деталями научных изысканий и исследований», и назвал контрсанкции «вынужденными мерами».
«Нет худа без добра, есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», — заявил Песков, сообщает РБК.
Последние пять лет россияне каждый год переплачивают 445 млрд руб, или около 3 тыс. руб на человека, из-за продуктовых контрсанкций.
Экономисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) подсчитали, в среднем потери потребителей равны 3 тыс. руб. на человека в год, что составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины, пишет «Коммерсант».
Потери потребителей оказались связаны с подорожанием ряда продуктов из санкционного списка. Кроме цен экономисты также изучили изменение потребления этих продуктов.
Общие потери составили 530 млрд руб. Расчеты проводились в ценах 2013 года.
Напомним, в августе 2014 года Россия ввела запрет на импорт продуктов в ответ на санкции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 года