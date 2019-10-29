Моногорода в России могут сократить в два раза

Однако без финансирования исключенные из списка моногородов населенные пункты не оставят. Фото: https://pixabay.com/

Однако без финансирования исключенные из списка моногородов населенные пункты не оставят. Фото: https://pixabay.com/

Новая государственная программа предусматривает сокращение проблемных населенных пунктов с 321 до 170.

Изменения означают, что около половины российских моногородов могут остаться без финансовой поддержки государства. Первоначально планировалось выделить почти 19 миллиардов рублей дополнительных средств на их развитие, однако в Государственной думе инициативу не поддержали. Причиной тому — неэффективность старой программы развития моногородов, пояснил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

Разрабатываемая новая система предполагает сокращение зависимости населения от градообразующих предприятий. При этом эксперты также предлагают исключать из списка моногородов населенные пункты, в которых проживает менее 3 тысяч человек, и те, в которых градообразующие предприятие перестало быть ведущей отраслью экономики.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минэкономразвития РФ хотят изменить способ оценки бедности в России.