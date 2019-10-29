В Петербурге найден исчезнувший специалист по защите гостайны

Информация о том, что пропавшего нашли появилась в Сети сегодня, 29 октября. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

Информация о том, что пропавшего нашли появилась в Сети сегодня, 29 октября. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

Дмитрий Полейчук, 46-летний специалист по защите гостайны, из Петербурга найден живым.

Информация об исчезновении мужчины появилась 19 октября. Он вышел из дома в Колпино и не вернулся. В течение десяти дней волонтеры и члены поискового отряда «Лиза Алерт» занимались поисками пропавшего Дмитрия Полейчука. Во вторник, 29 октября, в официальном сообществе «Лизы Алерт» «Вконтакте» появилась публикация о том, что мужчина найден живым.

Однако информацию о причинах исчезновения, состоянии его здоровья и месте, где обнаружили специалиста по защите государственной тайны, не озвучили.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о поисках Дмитрия, который работает в компании «Региональный центр режимных услуг». Организация имеет лицензию, выданную ФСБ, которая разрешает использование сведений, являющихся государственной тайной.