Торговым сетям стали массово отказывать в лицензиях на продажу алкоголя

Торговым сетям стали массово отказывать в лицензиях на продажу алкоголя
Крупные торговые сети вынуждены приостанавливать продажу алкоголя на длительные сроки и нести убытки. Фото: Pixabay

Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») массово получают отказы в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя.

Причиной отказов стали поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке.

Согласно документу, лицензию можно приостановить, если у сети имеются неоплаченные штрафы в сфере продажи спиртного. Из-за ситуации магазины могут лишиться прав на торговлю спиртным на полгода.

Крупные торговые сети вынуждены приостанавливать продажу алкоголя на длительные сроки и нести убытки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат от «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму на рассмотрение законопроект об ужесточении алкогольного законодательства. Представитель из Чечни хочет, чтобы алкоголь могли покупать только те россияне, кому исполнился 21 год. Документ уже появился на сайте Госдумы.

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