Финансирование благотворительных фондов Петербурга сократили на 15%

Некоммерческие социальные организации Северной столицы получат на 15% меньше государственных средств.

Информацию о сокращении финансирования опубликовал Фонд президентских грантов. Согласно документации на сайте, в 2018 году благотворительным фондам Петербургам было выделено 108 миллионов рублей на реализацию 36 проектов. В 2019 году цифра стала на порядок меньше — лишь 92,4 миллиона рублей, которые получат 28 проектов.

Среди прочих, гранты выделены анимационной студии «Да», создающей инклюзивные мастерские и фонду «Ночлежка», который помогает бездомным. Однако помощи не окажут 60 организациям, в том числе, центру социальной помощи «Содействие» и фонду паллиативной помощи AdVita.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минфине планируют ужесточить налогообложение для обеспеченных людей.