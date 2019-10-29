Пожар в Коломягах: 68 спасателей тушат заброшенный дом

Пожар в Коломягах: 68 спасателей тушат заброшенный дом
Что послужило причиной возгорания, пока не ясно. Фото: https://vk.com/spb_today

Двухэтажный заброшенный дом загорелся в Коломягах. На ликвидацию огня брошены силы 68 пожарных и 17 единиц техники.

Возгорание произошло во вторник, 29 октября. Об этом рассказали свидетели события в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». По словам очевидцев, дым от пожара чувствуется в радиусе нескольких сотен метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, пожар начался около 18:00. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На борьбу с огнем отправились 17 единиц спецтехники и 68 пожарных. Кроме того, в ведомстве отметили, что на данный момент здание не используется.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Канонерском острове погибли двое сотрудников судостроительного завода. Причиной смерти стал взрыв колеса, в котором, предположительно, был чрезмерный уровень давления.

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