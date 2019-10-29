Детсадовцы толпой набросились на маленькую девочку

Воспитательница отреагировала на инцидент только спустя время, хотя ребенок громко плакал.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем пишет RT. Все случилось в Ярославле в одном из детских садов. Толпа детей окружили девочку во время прогулки – они пинали ее, а потом ходили по ней. В этот момент воспитательница занималась чем угодно, но не детьми. Она обратила внимание на инцидент только спустя время – и то, когда разгоняла ребятишек, лишь поругала девочку за то, что она лежит на земле. По крайней мере, так говорит автор видеозаписи, выложивший его в сеть.

Следственный комитет проводит доследственную проверку. Их интересуют действия воспитателя и руководства детского сада.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростки избили кассира и похитили алкоголь из сетевого магазина на проспекте Культуры. Девушку-кассира госпитализировали с ушибами головы, сейчас она находится на амбулаторном лечении.