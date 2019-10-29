Нелегальных кредиторов собираются серьезно штрафовать и сажать в тюрьмы

Новый законопроект будет определять новый состав преступления.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщает «Коммерсантъ». О предложении рассказал глава бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев. Он заявил, что совсем скоро в Уголовный кодекс России могут внести некоторые поправки. Незаконным может стать профессиональная деятельность в кредитовании физическим лицам в целях, которые не связаны с развитием бизнеса, и «обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой». Нелегальных кредиторов смогут штрафовать на сумму в размере от 300 тысяч рублей, а также отправить в тюрьму сроком до трех лет.

Напоминаем, что в текущем году нашли около тысячи нарушителей в сфере кредитовая. В результате возбудили почти 290 административных дел.

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