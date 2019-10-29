Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Она пишет, что настало время не просто говорить о проблемах, но заняться их решением.

Об этом стало известно 29 октября. Шведская экоактивиста Грета Тунберг стала обладательницей премии Северного совета, но решила отказаться от нее, а также от призовых 53 тысяч долларов. Свое решение она объяснила в Instagram-аккаунте. Девушка написала, что Северный совет много говорит, но мало делает. Грета надеется, что люди приступят от слов к делу, поэтому она не взяла деньги – они ей не нужны, также, как и любые другие награды. Экоактивиста хочет, чтобы вопросами экологии занялись политики и все люди – тогда все изменится в лучшую сторону уже скоро.

Несмотря ни на что, Грета поблагодарила Северный совет, который решил наградить ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Любовь Соболь и Грета Тунберг оказались в списке самых ярких женщин 2019 года. В рейтинг также вошла американская актриса Белла Торн, которая не испугалась шантажа хакера и сама опубликовала свои откровенные снимки, которые хотели «слить» в сеть.