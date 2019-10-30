В метро Петербурга оценили идею об установке фандоматов на станциях

«Петербургский метрополитен» считает, что идея об установке в метро фандоматов, которые обменивают пластиковые бутылки на пополнение транспортной карты, имеет сложную реализацию из-за требований транспортной безопасности.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства, на станциях метро в Петербурге запрещается установка урн по требованиям транспортной безопасности.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что вместе с Минприроды, ФНС, Минпромом, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Российским экологическим оператором, ОАО «РЖД» и городами, где есть метрополитен, ведомство прорабатывает возможную установку фандоматов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Петербургском метрополитене» показали новый дизайн «Подорожника».