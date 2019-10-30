Приближение снежной бури перевело уборку дорог Ленобласти в круглосуточный режим

Дорожные службы Ленинградской области перешли к работе в круглосуточном режиме. На регион надвигается снежная буря.

Испытание снежной бурей из мокрого снега ждет дорожников и автомобилистов 31 октября. В этот день ожидается температурный скачок с минус 8 в ночное время до плюс 4 днем.

«Высота снежного покрова в среднем по области составит до полутора сантиметров, в восточных районах региона — до 4 сантиметров», — сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и по возможности пропускать уборочную технику.

Всего в Ленобласти от гололеда и снежного наката очистили 2 тыс. км региональных трасс. В ночь на работу вышли 555 человек и 400 единиц техники. При уборке использовались 81 тонна чистой соли и 1,5 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

Наиболее сильные осадки прошли во Всеволожском, Тихвинском, Подпорожском, Ломоносовском и Лодейнопольском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что областные дороги для борьбы с обледенением будут обрабатывать жидким солевым раствором.