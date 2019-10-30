Отсрочка по Brexit привела к появлению нумизматической редкости

Британский королевский монетный двор прекратил чеканку памятной монеты достоинством 50 пенсов, посвященной выходу Великобритании из Евросоюза.

Вся партия монет из-за переноса даты Brexit с 31 октября будет уничтожена. Однако на практике отдельные монеты уничтожаемых партий как правило выживают, становясь нумизматической редкостью, сообщает «Би-би-си».

Ограниченную партию в 10 тыс. памятных монет планируется продать коллекционерам.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел летом 2016 года. За Brexit высказались 51,9% участников. Изначально выход страны из ЕС планировался 29 марта, однако предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза. Преемник Терезы Мэй Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его цель — вывод страны из ЕС до 31 октября. При этом он допускал сценарий «жесткого Brexit», то есть без всяких условий. Это бы серьезно ударило по экономикам как Британии, так и ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Евросоюзе готовы дать отсрочку Великобритании для проведения Brexit. Премьер-министру Великобритании Джонсону также готовы разрешить провести выход страны из Евросоюза раньше, если ему удастся договориться с парламентом.