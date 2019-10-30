В Кудрово двое хотели обокрасть магазин и подрались с администратором

В Кудрово двое хотели обокрасть магазин и подрались с администратором
Виновников инцидента на Пражской улице доставили в отделение полиции. Фото: Google View

Двое мужчин зашли в магазин на Пражской улице и попытались вынести продукты, не оплатив. Попытавшийся воспрепятствовать им администратор был избит.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и области. Злоумышленники зашли в супермаркет в Кудрово во вторник, 29 октября, около восьми вечера. Набрав продуктов, мужчины прошли к кассе и попытались вынести их, не заплатив. Однако их заметил администратор магазина.

Попытавшись остановить воров, работник супермаркета столкнулся с агрессивной реакцией со стороны злоумышленников. Завязалась драка, в ходе которой преступники похитили наручные часы администратора. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, вызвав наряд «Росгвардии».

Нарушители порядка были задержаны, похищенные часы изъяты и возвращены владельцу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионер избил юношу из-за места в трамвае.

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