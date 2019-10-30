В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли 5 человек

Пожар в частном доме поселка Васкелово Всеволожского района Ленобласти унес жизни троих детей и двух взрослых.

После ликвидации огня под завалами спасатели обнаружили тела троих детей в возрасте двух, пяти и восьми лет, а также 58-летнего мужчины и 85-летней женщины. Следственными органами Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе СУ СК РФ по области, следственные действия на месте происшествия продолжаются. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала о трагическом инциденте, который произошел ранним утром в среду, 30 октября. Огонь ликвидировали в 7:30 утра. Предположительно, все пятеро погибших являются родственниками.