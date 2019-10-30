В Петербурге признали банкротом «Банк Прайм Финанс»

Центробанк уже отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Обо всем сообщает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявление подал Центральный банк России, который отметил, что «Банк Прайм Финанс» утратил собственные средства – у нее выявили недостачу денежных средств в кассе в размере почти в 270 миллионов рублей. Также компанию уличили в нарушении федеральных законов.

Напоминаем, что банк был основан в 1994 году. Какова его дальнейшая судьба – пока не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ТРЦ «Питерлэнд» могут продать из-за банкротства. Основной актив компании — право собственности на ТРК с аквапарком, общей площадью в 169 тыс. кв.м. Объект находится рядом с Парком 300-летия в Петербурге. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 8,2 млрд рублей.