В Британии готовы платить более 2 млн рублей блогеру-путешественнику

В вакансии сказано, что человек посетит более 40 стран и сможет брать с собой любых знакомых.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Необычная вакансия была опубликована британским агрегатором скидок Wowcher. В объявлении сказано, что разыскивается путешественник, готовый рассказывать о своих приключениях на YouTube-канале. Чтобы получить работу, нужно записать 30-секундный ролик и рассказать, почему должны выбрать именно вас. Тот, кто приглянется, получит за год более 2 миллионов рублей, а также возможность отправиться за границу вместе с другом.

«Мы надеемся, что вы продемонстрируете, насколько невероятными могут быть предложения от Wowcher Travel и как удивительно можно провести время, пользуясь нашими скидками по всему миру»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вошел в список лидеров по количеству вакансий для инженеров.