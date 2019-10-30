На Софьи Ковалевской отключили свет

Местные жители сидят в темноте по непонятной причине.

Об этом стало известно в ночь с 30 на 31 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Без света остались люди, проживающие на улице Софьи Ковалевской. Местный житель пишет, что лампочки не горят в поликлинике и кожно-венерологический диспансер.

«В детстве я боялся темноты. Теперь же, когда я вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света»,

— пошутил один из пользователей, намекая на дороговизну услуг ЖКХ.

Что стало причиной инцидента – пока непонятно. Сотрудники спецслужб никак не комментируют происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фестиваль «Чудо света» перекроет улицы в центре Петербурга. Так, с 10 утра 2 ноября до 10 утра 4 ноября для движения закроют участок Певческого проезда вдоль домов 4 и 6-8 на Дворцовой площади, а также вдоль дома 4. Также там запретят останавливаться транспорту с 22 часов 29 октября до 10 утра 5 ноября.