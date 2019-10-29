Фестиваль «Чудо света» перекроет улицы в центре Петербурга

Ограничение движения в центре Петербурга со 2 по 4 ноября связано с проведением светового фестиваля «Чудо света» на Дворцовой площади, сообщают в КРТИ.

Так, с 10 утра 2 ноября до 10 утра 4 ноября для движения закроют участок Певческого проезда вдоль домов 4 и 6-8 на Дворцовой площади, а также вдоль дома 4. Также там запретят останавливаться транспорту с 22 часов 29 октября до 10 утра 5 ноября.

Помимо этого, 2 и 3 ноября с с 18:30 до 22:30 дорожники могут перекрыть Невский проспект, Дворцовый проезд, Кирпичный переулок, а также Большую Морскую и Малую Морскую улицы. Регулировкой движения на этих участках займутся сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 и 3 ноября состоится фестиваль «Чудо света», который «оживит» Дворцовую площадь. 3D-спектакль будет показан на фасаде здания Главного штаба.