Рудковская и Плющенко поссорились из-за шоу об их семье

Фигурист якобы забрал сына и уехал из Москвы, так как не хотел участвовать «в этом вечном фейке».

Об этом стало известно 30 откбяря. Продюсер Яна Рудковская решила принять участие в шоу «ЯнаСупер», которое снимает Ксения Собчак. Оно должно рассказать о жизни семьи, но не всем эта затея понравилась. Евгений Плющенко заявил, что не хочет участвовать в съемках и уехал вместе с сыном из Москвы. Яна Рудковская призналась, что переживала из-за этого – супруг не брал трубку и игнорировал ее. Со временем реалити наоборот сблизило их и все пришло в норму. Продюсер рада, что они приняли участие в съемках – семье нужна была эта встряска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки. Уточняется, что шестилетний Саша тренировался вместе с отцом. В какой-то момент он упал на лед, в результате чего получил серьезную травму.