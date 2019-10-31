«Тиккурила» обещает переехать с Малой Охты в течение 5 лет

&#171;Тиккурила&#187; обещает переехать с Малой Охты в течение 5 лет
Лакокрасочное производство в Петербурге располагается на Уткином проспекте и в районе Обухово. Фото: https://pixabay.com/

Лакокрасочный завод «Тиккурила» сообщил, что перенесет свое производство с территории Малой Охты в течение 5 лет.

На сегодняшний день предприятие располагается в здании в непосредственной близости от жилого квартала, что вызывает негодование владельцев квартир. Компания собиралась сменить «место проживания» и ранее, однако планы не осуществились.

В четверг, 31 октября, «Фонтанка», ссылаясь на руководителя «Тиккурилы» Элису Маркула, сообщили о том, что предприятие занимается поиском новой площадки. Это может растянуться на срок до пяти лет.

Отметим, что напротив здания «Тиккурилы» в 2017 году появился жилой комплекс «ЗимаЛето» от застройщика Setl Group. Строительство стало причиной сокращения санитарной зоны завода в три раза, с 150 до 40 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге признали банкротом организацию «Прайм Финанс Банк».

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