В Петербурге открыли Василеостровский рынок

Реконструкция рынка стартовала еще в 2017 году. Фото: Google View

Реконструкция рынка стартовала еще в 2017 году. Фото: Google View

Жители Северной столицы вновь смогут посещать продуктовые ряды на 5-й линии Васильевского острова.

Вторая очередь Василеостровского рынка открылась в воскресенье, 27 октября. Среди представленных товаров есть продукты местных и областных фермеров, а также различные деликатесы. Однако, несмотря на ставший более изысканным ассортимент, — на рынке можно найти различные морепродукты, качественные сыры, разнообразную мясную продукцию, — с прилавков не исчезли социальные товары.

Фуд-холл Василеостровского рынка, расположенный на Большом проспекте, открылся еще раньше, летом этого года. На открытом пространстве холла расположились множество корнеров с самой разной кухней: израильской, итальянской, вьетнамской и другими.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что эксроу-счета не повлияли на рынок недвижимости в Петербурге.