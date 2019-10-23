Новая схема строительства в Петербурге не поменяла рынок жилья

Промежуточные итоги работы с петербургскими застройщиками по новой схеме финансирования, подведенные крупнейшими банками, показали скромные результаты.

По мнению аналитиков, выход банков в новый сегмент ограничивается насыщенностью рынка жилья. Для наблюдений за изменениями необходимо подождать в течение двух-трех лет.

Предложенной новой схемой финансирования жилого строительства в Северной столице к середине октября 2019 воспользовались девелоперы для реализации 72 проектов. Так, Северо-Западный банк «Сбербанка» взял на себя финансирование восемнадцати программ строительства жилья. Банк «ВТБ» участвует в реализации десяти проектов. «Открытие» рассматривает также около десяти заявок, две из которых поданы застройщиками из Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутатов города на Неве намерены внедрить во взаимоотношения города и строителей.