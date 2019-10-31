В ЗакС Петербурга предложили «компенсировать» вырубленные деревья

В ЗакС Петербурга предложили &#171;компенсировать&#187; вырубленные деревья
Депутат отметила, что идея создания законопроекта пришла ей в голову после вырубки 500 деревьев на Малой Охте, утрату которых никто не возместил. Фото: https://pixabay.com/

С предложением восполнять вырубленные деревья новыми зелеными зонами выступила депутат ЗакСа Петербурга Надежда Тихонова.

Согласно представленному законопроекту, даже зоны, не имеющие статуса зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) при уничтожении должны будут компенсироваться созданием новых.

На данный момент закон защищает лишь ЗНОПы, однако, это оставляет в опасности множество зеленых зон Северной столицы. Так, территории внутри дворов или вдоль дорог остаются без официального статуса, что позволяет уничтожать насаждения без восполнения ресурса.

Депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова считает, что компенсационное озеленение необходимо Петербургу. Отметим, что город по-прежнему остается лидером в списке наименее зеленых мегаполисов Европы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что завод «Тиккурила» обещает переехать с Малой Охты в ближайшие пять лет.

законопроект закс петербурга новости озеленение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав объяснил «технической ошибкой» данные о сокращении врачей
Мединский: «Джокера» просят запретить
В Нарьян-Маре мужчина зарезал шестилетнего ребенка
В 2019 году на рынке складской недвижимости Петербурга состоялась ...
Петербуржцы смогли въехать в свою квартиру только с помощью приставов
СК начал проверку после травмирования пенсионера при прорыве на Олеко Дундича
В ЗакС Петербурга предложили «компенсировать» вырубленные деревья
На пересечении Волхонского и Садовой под колеса КамАЗа попал велосипедист