Казармы Измайловского полка получили статус памятника

Казармы Измайловского полка получили статус памятника
На сегодняшний день в зданиях казарм размещены коммерческие и государственные объекты. Фото: КГИОП

Казармы лейб-гвардии Измайловского полка признаны памятником регионального значения.

Комплекс казарм, расположенный на Измайловском и Троицком проспектах, внесен в реестр памятников регионального значения по поручению председателя КГИОП Сергея Макарова, сообщили в пресс-службе комитета сегодня, 31 октября.

Отмечается, что для Северной столицы этот ансамбль имеет большую историческую ценность, поскольку являет собой казармы одного из старейших российских полков. Кроме того, комплекс иллюстрирует застройку Петербурга в то время, когда город был военной столицей Российской империи.

Казармы построили в конце XVIII века, спустя почти 80 лет после формирования лейб-гвардии Измайловского полка императрицей Анной Иоановной.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП планирует отреставрировать 60 исторических фасадов.

казармы измайловского полка кгиоп новости памятник санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К 2025 году ГУП «Пассажиравтотранс» может стать акционерным обществом
«Татнефть» закрыла сделку по приобретению Neste
В Москве на продажу выставили студии площадью 11 кв. м
Прокуратура заинтересовалась прорывом трубы на Олеко Дундича
Казармы Измайловского полка получили статус памятника
Огненное шоу и кровавые коктейли: как в Петербурге празднуют Хэллоуин-2019
Полиция заинтересовалась стрельбой на КАД
В Екатеринбурге пенсионер поплатился за то, что приютил семь собак