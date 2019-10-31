Казармы Измайловского полка получили статус памятника

На сегодняшний день в зданиях казарм размещены коммерческие и государственные объекты. Фото: КГИОП

На сегодняшний день в зданиях казарм размещены коммерческие и государственные объекты. Фото: КГИОП

Казармы лейб-гвардии Измайловского полка признаны памятником регионального значения.

Комплекс казарм, расположенный на Измайловском и Троицком проспектах, внесен в реестр памятников регионального значения по поручению председателя КГИОП Сергея Макарова, сообщили в пресс-службе комитета сегодня, 31 октября.

Отмечается, что для Северной столицы этот ансамбль имеет большую историческую ценность, поскольку являет собой казармы одного из старейших российских полков. Кроме того, комплекс иллюстрирует застройку Петербурга в то время, когда город был военной столицей Российской империи.

Казармы построили в конце XVIII века, спустя почти 80 лет после формирования лейб-гвардии Измайловского полка императрицей Анной Иоановной.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что КГИОП планирует отреставрировать 60 исторических фасадов.