В Екатеринбурге пенсионер поплатился за то, что приютил семь собак

Волонтеры забрали у мужчины четверо щенков, взрослые особи отправятся в приют. Пенсионер по-прежнему не собирается жаловаться на соседей. Некогда, нужно провести генеральную уборку, сказал он. Фото: https://pixabay.com/ru

Волонтеры забрали у мужчины четверо щенков, взрослые особи отправятся в приют. Пенсионер по-прежнему не собирается жаловаться на соседей. Некогда, нужно провести генеральную уборку, сказал он. Фото: https://pixabay.com/ru

Соседи 70-летнего пенсионера замуровали мужчину в собственной квартире за то, что с ним вместе проживают семь подобранных собак.

Пожилой мужчина объяснил, что болен, поэтому не может регулярно выводить животных на улицу. Однако соседи по дому не прониклись сочувствием к положению пенсионера. Лай и неприятные запахи вынудили одного из жильцов заделать дверь в квартиру-приют строительным герметиком.

Несмотря на откровенную негуманность поступка, пенсионер не стал обращаться в полицию. Впрочем, от соседей заявлений также не поступало. Зооактивисты и сотрудники правоохранительных органов навестили «затворника» лишь после огласки этой истории местными СМИ.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Ленобласти бездомную собаку расстреляли из дробовика. Животное чудом выжило, но предстоит длительный период восстановления.