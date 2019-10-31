В ЗакСе обсуждают, как помочь петербуржцам чаще ходить в бани

На сегодняшний день в Петербурге работают 33 общественных бани. Фото: https://pixabay.com

На сегодняшний день в Петербурге работают 33 общественных бани. Фото: https://pixabay.com

В Северной столице проживают 37 тысяч человек, у которых, по различным причинам, нет возможности принять душ или ванну дома.

В четверг, 31 октября, на заседании Законодательного собрания в Петербурге был вынесен на обсуждение вопрос городского субсидирования походов в баню для жильцов неблагополучных зданий. Эта проблема стала актуальной после сокращения количества льготных дней для пользования банными услугами с трех до двух.

В комитеты Северной столицы стали чаще поступать обращения с просьбой рассмотреть этот вопрос. С предложением выступил парламентарий Юрий Калабин, который предложил приватизировать бани и действовать в рамках программы адресной социальной помощи.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что депутат ЗакСа Надежда Тихонова предложила законопроект о компенсации вырубленных зеленых насаждений.