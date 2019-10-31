Поклонники группы «Кино» не увидят на концертах голограмму Цоя

От этой идеи решили отказаться, но над атмосферой все равно поработают.
Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем рассказал сын музыканта Александр Цой во время пресс-конференции в ТАСС. Он предупредил поклонников, что они не увидят на ближайших концертах группы «Кино» голограмму Виктора Цоя. Являясь создателем и продюсером шоу, Александр решил отказаться от этой идеи и придумать нечто новое. Ему не нравилось то, как выглядела голограмма – даже если попробовать сделать ее лучше, она не заменит на сцене живого человека.
Сын Виктора Цоя подчеркнул, что думает сейчас над видео-артом, который смог бы создать особенную атмосферу. Кроме того, поклонники услышат оцифрованный голос певца.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что судмедэксперт заявил, что Цой мог не спать за рулем в момент смерти. Для того, чтобы утверждать это необходимо провести комплексную экспертизу.