Лидия Вележева рассказала о своем дебоше в самолете

Актриса призналась, что после вчерашнего у нее на ногах синяки, потому что ее «выводили, как преступницу».

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на слова актрисы Лидию Вележеву. Она села в самолет, который должен был доставить ее в Тель-Авив из Москвы. Бортпроводники попросили всех покинуть борт, так как планировалась замена.

После нескольких часов ожидания пассажиров посадили в другой лайнер – Вележева тут же выпила снотворное и собиралась поспать. Она отмечает, что все люди на борту были заведенные из-за задержек.

После стюардесса сделала замечание актрисе, с этого и начался скандал. Было принято решение снять с рейса Вележеву – якобы за дебош. Женщину выводили под руки, доставили в отделение, где выписали штраф – 500 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актрису Лидию Вележеву обвиняют в скандале в самолете.