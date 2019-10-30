Актрису Лидию Вележеву обвиняют в скандале в самолете

Актрису Лидию Вележеву обвиняют в скандале в самолете
Фото: pixabay

Она якобы ругалась матом и вела себя очень вызывающе.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Актриса Лидия Вележева летела из Москвы в Тель-Авив. По непонятной причине вылет отменили, а звезду сняли с борта. Решение объяснили дебоширством – актрису обвинили в агрессивном поведении.

Лидия Вележева поспешила оправдаться. Она заверила, что всего лишь пыталась узнать, почему борт опаздывает. Актрисе было важно прибыть вовремя, так как у нее назначен спектакль. Из-за сложившейся ситуации она прибывает в неадеквате, но старается решить проблему, как может.

«Они просто делают пиар. Я человек не пьющий. Я сейчас в шоке»,

— заключила Вележева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дебошир избил деревянным бруском трех человек в «Заневском каскаде». Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчина вступил в перепалку с молодыми людьми, после чего взял брусок и накинулся на них.

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Актрису Лидию Вележеву обвиняют в скандале в самолете
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