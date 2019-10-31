В Екатеринбурге задержали лжеминера самолета

Из-за звонка мужчины пришлось садить борт и проверять его на наличие бомбы.

Об этом стало известно 31 октября. Обо всем сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области. Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сургут, был вынужден вернуться из-за звонка. На борту находились 60 человек. Аноним заявлял, что на борту находится бомба, которая вот-вот рванет. В целях безопасности пилот развернул борт – его приземлили в Екатеринбурге. Сотрудники правоохранительных органов проверили самолет и не обнаружили там ничего опасного. Позже им удалось выяснить, кто именно звонил. Лжеминера задержали – на этого ушло меньше часа. Больше никаких данных не распространяется.

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