Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу с 1 ноября

Вступление в силу нового закона никак не отразится на качестве интернета. Фото: pixabay

Вступление в силу нового закона никак не отразится на качестве интернета. Фото: pixabay

В России с 1 ноября вступил в силу закон об устойчиво Рунете, который призван обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае его отключения от Всемирной сети.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным весной текущего года.

Согласно закону, в случае, если российские операторы останутся без доступа к зарубежным серверам и линиям связи, то благодаря созданной инфраструктуре Рунете все важны сервисы, например, сайты госучреждений, продолжат свою работу. Таким образом, в случае угрозы из-за рубежа, система управления страной не будет парализована.

Как пояснил ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова, вступление в силу нового закона никак не отразится на качестве интернета, и пользователи не заметят перемен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 ноября.