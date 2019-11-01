В Петербурге пройдет фестиваль «Чудо света»

В Петербурге пройдет фестиваль &#171;Чудо света&#187;
Мероприятие будет проходить 2 и 3 ноября с 19:00 до Дворцовой площади, вход свободный. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма

В первые выходные месяца, 2 и 3 ноября, на Дворцовой площади состоится фестиваль «Чудо света». Жителей и гостей города поразит магический сад.

Мероприятие в самом центре Северной столицы «оживит» цветы и деревья, посетители фестиваля увидят гигантские световые растения. Создатели праздника объединили 3D-mapping-шоу и световые инсталляции. В качестве «путеводителя» по фестивалю организаторы разработали приложение с технологией дополненной реальности (AR).

Кроме того, гости мероприятия увидят настоящий приключенческий спектакль, разыгранный на фасаде Главного штаба.

Напомним, что фестиваль «Чудо света» проходит в городе на Неве с 2016 года. В прошлом году его посетили 900 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VIII Международный культурный форум.

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