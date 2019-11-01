Циклон принес в Санкт-Петербург потепление

Синоптик также отметил, что прошедший октябрь был едва ли не самым дождливым за всю историю. За месяц выпало 155% осадков. Фото: pixabay.com

Синоптик также отметил, что прошедший октябрь был едва ли не самым дождливым за всю историю. За месяц выпало 155% осадков. Фото: pixabay.com

Ноябрь начался с циклонического вихря, который принес с собой небольшое потепление, которое, вероятно, порадует петербуржцев.

О поведении циклона и погодных изменениях рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в пятницу Северной столицей завладела тыловая часть циклона, который движется на восток. В связи с этим в Петербурге ожидается снег и мокрый снег.

К вечеру, как сообщает метеоролог, возможно похолодание. В связи с этим автомобилистов призывают быть более бдительными на дорогах. Кроме того, атмосферное давление немного понижено. В течение дня температура воздуха поднимется не выше 3-4 градусов тепла.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 26 октября погода в Петербурге претендовала на рекордные значения. В городе температура поднялась до 12 градусов тепла.