Субботняя погода в Петербурге может побить температурный рекорд

Сегодня, 26 октября, погода в городе на Неве может установить температурный рекорд. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха может прогреться до 12 градусов тепла. Со слов синоптика на страничке в Facebook, такая отметка термометра в этот день была зафиксирована в 2004 году.

Сегодня в городе весь день будет облачная погода с небольшими осадками. Атмосферное давление постепенно понизится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сильном ветре в Петербурге, который повалил дерево на машины. Повреждения получили несколько легковушек. У одной из машин полностью выбито заднее стекло. Фотографии с места происшествия появились группе социальной сети «Вконтакте».