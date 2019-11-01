Летевший в Петербург SSJ100 экстренно приземлился в тюменском аэропорту из-за отказа двигателя

Летевший в Петербург SSJ100 экстренно приземлился в тюменском аэропорту из-за отказа двигателя
Никто не пострадал в результате инцидента. Фото: Pixabay

Самолёт Sukhoi Superjer-100, летевший в Петербургу успешно приземлился в аэропорту Тюмени.

У самолета отказал двигатель во время полета.

Причиной отказа двигателя самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал» стала птица, попавшая в двигатель лайнера при взлете, сообщает «Интерфакс».

Самолет больше часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы совершить посадку в тюменском аэропорту.

На борту самолета находились 80 человек и шесть членов экипажа. Никто не пострадал в результате инцидента.

Самолет летел из Тюмени в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области. ЧП произошло из-за попадания птиц в двигатели.

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