Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.

Как пишет издание, США не удалось полностью предотвратить строительство газопровода, однако американские власти смогли предположительно с помощью давления на правительство Дании, оттянуть завершение проекта на длительный срок.

Кроме того, автор статьи утверждает, что из-за задержки Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину сразу после завершения действующего договора между странами, что даст Украине возможность получить преимущества в ходе переговоров о продолжении транзита.

Накануне стало известно, что Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» через свои воды. Теперь «Газпром» может закончить прокладку трубы к Германии до конца этого года.

Против строительства «Северного потока-2» выступали США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина. Последняя из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2».