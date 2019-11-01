Власти Петербурга хотят отменить льготы для федеральных научных учреждений

Правительство Петербурга с 2021 года планирует отменить льготы для некоторых федеральных научных учреждений по налогам на имущество и земельному налогу.

Как пишет РБК, в Смольном считают, что что средства на уплату налогов таким организациям должны выделять из федерального бюджета. Бюджет Петербурга из-за этих льгот каждый год теряет 80 млн рублей.

Под льготу по налогу на имущество подпадают семь таких организаций, а по земельному налогу — восемь учреждений. В частности, право на льготы могут потерять Академия художеств, петербургские отделения Российской академии наук, Российской академии архитектуры и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЗащитимСПбГУ против переезда университета в единый кампус в Пушкинский район. Всем неравнодушным предлагается записать короткий ролик с комментарием и выложить его в соцсетях с хэштегом #ЗащитимСПбГУ.