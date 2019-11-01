Прокуратура проведет проверку после инцидента с SSJ 100

Никто не пострадал в результате инцидента. Фото: Pixabay

Никто не пострадал в результате инцидента. Фото: Pixabay

Уральская транспортная прокуратура проверит выполнение профилактических мер против птиц в аэропорту Тюмени , где 1 ноября из-за попадания птицы в двигатель экстренную посадку совершил самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Ямал».

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, также по части орнитологического обеспечения и профилактике по отпугиванию птиц»,— заявили в пресс-службе прокуратуры, сообщает «РИА Новости».

Напомним, самолёт Sukhoi Superjer-100, летевший в Петербург, успешно приземлился в аэропорту Тюмени. У самолета отказал двигатель во время полета.

Причиной отказа двигателя самолета SSJ-100 авиакомпании «Ямал» стала птица, попавшая в двигатель лайнера при взлете. Самолет больше часа кружил в небе, вырабатывая топливо, чтобы совершить посадку в тюменском аэропорту.

На борту самолета находились 80 человек и шесть членов экипажа. Никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в поле в в Раменском районе Московской области.