Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает на дорогах

Российские водители рассказали, какие маневры других участников раздражают их на дороге больше всего. Соответствующий рейтинг составил сервиса обслуживания автомобилей Uremont.

Оказалось, что больше всего автовладельцев злит, когда водители неправильно паркуются. Второе место в рейтинге раздражающих факторов заняло несоблюдение рядности. Участники опроса также напомнили о ненавистной «игре в шашки» и резких обгонах.

Как сообщили «РИА Новости», водители отметили, что раздражаются, когда другие участники не уступают машинам скорой помощи или сигналят просто так.

В опросе приняли участие свыше пяти тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Uremont — это проект Национальной технологической инициативы. Он включен в направление «Телематические информационные системы» рынка НТИ «Автонет».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские автолюбители могут оформлять дорожно-транспортное происшествие через мобильный телефон. Это можно сделать с помощью специального приложения.