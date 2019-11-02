Ученые объяснили, почему зубная эмаль такая прочная

Ученые объяснили, почему зубная эмаль такая прочная
Эмаль выдерживает пережевывание пищи с силой до 770 ньютонов. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, почему зубная эмаль человека такая прочная. Кристаллическую структуру зубов изучали специалисты из Соединенных Штатов.

Они заявили, что зубная эмаль выдерживает перепады температур и кислотности, а также пережевывание пищи с силой до 770 ньютонов.

Как сообщает издание Nature Communications, кристаллографические оси основного компонента эмали ориентированы не параллельно друг другу, а отклоняются на угол от 1 до 30 градусов от оси соседнего кристалла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что исследователи нашли замену зубным имплантам. Оказалось, что новые зубы можно вырастить.

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Ученые объяснили, почему зубная эмаль такая прочная
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