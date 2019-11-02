Сотни финнов так и не доехали до Петербурга по электронной визе

Финны подали 2 тысячи заявок на новые визы. Но до Северной столицы добрались только 1 тыс. 400 человек. Фото: Pixabay

Финны подали 2 тысячи заявок на новые визы. Но до Северной столицы добрались только 1 тыс. 400 человек. Фото: Pixabay

Жители Финляндии начали открывать для себя Россию. Обладатели бесплатных электронных виз, введенных ровно месяц назад, начали первые попытки путешествий.

Однако без проблем в поездках не обошлось. Им препятствуют проблемы на границе, путаница с документами и оставшийся за бортом новой системы «Аллегро».

Как сообщает Yle, узнать точное число финнов воспользовавшихся нововведением, не получится, так как соответствующая статистка не ведется. Остается полагаться только на данные российских чиновников.

Накануне, 1 ноября, комитет по туризму Петербурга заявил о 16 тысячах гостей с электронными визами за октябрь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, сколько туристов по электронным визам посетили город на Неве.