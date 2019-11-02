Радимов: Кокорин может стать «шикарным усилением» для «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отметил, что недавно освобожденный из заключения Александр Кокорин как нельзя лучше дополнил бы состав сине-бело-голубых.

После выхода из тюрьмы по условно-досрочному освобождению Александр Кокорин приступил к тренировкам с основным составом «Зенита». Однако выходить на поле в текущем сезоне футболисту запретили.

Владислав Радимов, наблюдавший за физической подготовкой Кокорина, дал комментарий «Спорт-Экспресс», в котором отметил, что нападающий петербургского клуба приятно удивляет своей формой. «Играл здорово» — отметил тренер дубля сине-бело-голубых, после посещения тренировки команды в Удельном парке. «Зимой «Зенит» ждет шикарное усиление», — добавил он.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-голкипер «Зенита» Юрий Ладыгин не сомневается в победе «Зенита» над ЦСКА.