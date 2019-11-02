Ученые впервые напечатали человеческую кожу с сосудами

Опыт создания американскими исследователями на 3D-принтере человеческой кожи с сосудами является шагом вперед к более естественно выглядящим трансплантатам.

На сегодняшний день предлагаемые наукой имплантаты кожи выглядят как необычный пластырь. Проблема их применения в том, что, несмотря на ускоренное заживление ран, искусственная кожа зачастую не приживается. Имплантаты не могут «сжиться» с клетками человека, что приводит к отмиранию пересаженного участка.

Исследователи института Rensselaer смогли внедрить в созданную на 3D-принтере искусственную кожу кровеносную систему, что решило проблему адаптивного процесса. Сделать это удалось при помощи добавления в «био-чернила» эндотелиальных клеток человеческого организма. Новый метод успешно опробован на мышах.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые раскрыли секрет прочности зубной эмали.