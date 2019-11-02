«Зенит» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Тренерский штаб сине-бело-глоубых озвучил стартовый состав команды на матч с московским ЦСКА.

Встреча состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена», начало матча запланировано на 19:00. Тренерский петербургского футбольного клуба, возглавляемый Сергеем Семаком, озвучил стартовый состав.

В грядущей игре в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) примут участие Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Сине-бело-голубые выйдут на поле в белой форме.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер дубля петербургской команды, Владислав Радимов, отметил отличную физическую подготовку Александра Кокорина, который присоединится к основному составу только зимой следующего года.