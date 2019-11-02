«Напала и долго грызла»: мужчина в Выборге стал жертвой летучей мыши

Житель Выборга опубликовал в социальной сети страшные фотографии, на которых видно его лицо, изувеченное ранами. По словам пострадавшего, его «погрызла» летучая мышь.

Публикация о происшествии появилась в пятницу, 1 ноября, в сообществе «Интересные события в Выборге» «Вконтакте». Мужчина выложил фото маленькой летучей мыши, и снимок своего лица с большой раной на подбородке и распухшей губой. Он рассказал, что «встретился» с животным во время прогулки по кладбищу.

В комментариях разразилось оживленное обсуждение. Большинство интернет-пользователей не поверили пострадавшему, отмечая, что мышь слишком маленькая, чтобы нанести такие серьезные повреждения. Да и фраза «напала и долго грызла» не прибавила убедительности «картинной» ситуации. Некоторые также отметили, что осенью летучие мыши находятся в спячке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о молодом человеке, который собирался пешком добраться из Волосово в Выборг, однако оказался в военной части.